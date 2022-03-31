Ukrayna’da akaryakıt sıkıntısı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da savaşın ilk haftası benzin satışlarına 20 litre sınırı getirilmesinin ardından ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ve Belarus’tan akaryakıt tedarik edemeyen Ukrayna’da akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Rusya’nın saldırılarına hedef olan ülkede savaşın ilk haftası benzinliklerin birçoğu kapanmış, ardından benzin satışlarına 20 litre sınırı getirilmişti. Savaş nedeniyle ülkede akaryakıtın azalmasıyla bölge halkı araçları için yakıt bulmakta zorluk yaşıyor.

Uzmanlar, Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşta limanlarına döşenen mayınlar nedeniyle sadece Avrupa Birliği ülkelerinden karayolu ile akaryakıt temin ettiğini belirterek, ülkede nisan ayının sonuna yetecek kadar akaryakıt kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.

VALİLİK BİNASINDAKİ SALDIRIDA CAN KAYBI YÜKSELİYOR

29 Mart’ta füzeyle vurulan Mikolayiv valilik binasında bilanço ağırlaşıyor. Acil Durumlar Servisi'nden yapılan son açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 20’ye yükseldiği bildirildi.

Enkaz altından 19 cansız bedenin çıkarıldığı ve 1 yaralının da hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. İki gün önce vurulan valilik binasının bir kısmı yıkılmıştı.

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