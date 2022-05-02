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Ukrayna’da duygulandıran görüntü

Ukrayna’da Rus mayınının patlaması sonucu iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki hemşire tedavisinin ardından hastanede evlendi. Hemşirenin eşinin kucağında yaptığı düğün dansı ise izleyenleri duygulandırdı.

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Ukrayna’da duygulandıran görüntü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun döşediği mayının patlaması sonucu 27 Mart'ta Lısıçansk kentinde iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki Oksana, tedavisinin ardından Lviv'deki hastanede evlendi.

4 EL PARMAĞINI DA KAYBETTİ

Hemşire olan Oksana'nın hastanede eşi Viktor'un kucağında yaptığı düğün dansı ise izleyenleri duygulandırdı.

Oksana'ya ilk müdahalenin Lısıçansk kentinde yapıldığı ardından protez uzuvlar için Dnipro'ya oradan da Lviv kentine sevk edildiği bildirildi.

Patlamada Oksana'nın iki bacağının yanı sıra sol elindeki 4 parmağını da kaybettiği ifade edildi.

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