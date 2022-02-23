Ukrayna’da ilerleyen Rus tanklarında ‘Z’ gizemi

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyen zırhlı araçlarına çizilen gizemli Z harfi, ilginç iddialara yol açtı. Birçok kişi, Rus tanklarındaki Z harfini "savaşın bir işareti" olarak yorumladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini resmi olarak tanıması ve askerleri bu bölgelere göndermesiyle büyüyen krizde, Ukrayna'da ilerleyen Rus tankları üzerindeki Z harfi de tartışma yarattı.

Rus tankları üzerinde Kiril alfabesinde bulunmayan, Latin alfabesine ait Z harfinin yer alması, çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

Bir iddiaya göre Z sembolü, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in soyadının ilk harfini temsil ediyor.

‘DÖNÜŞÜ OLMAYAN NOKTA’

Sosyal medyada yayılan başka bir iddiaya göreyse Z harfi Ukrayna'daki bölgelerin sembolü olarak “işgale hazırlık için” sınırı geçen tankların üzerine çizildi. Bazıları Z'nin “Zorro Tugayı”nı ifade ettiğini, bazıları da “Dönüşü olmayan nokta” anlamına geldiğini öne sürüyor.

Rusya'nın askeri faaliyetlerini takip eden Hollanda merkezli basın kuruluşu Bellingcat'ten gazeteci Aric Toler ise, Twitter mesajında bu işarete daha önce hiç rastlamadığını ve ne anlama geldiği hakkında en ufak fikri olmadığını söyleyerek “O nedenle en kötüsünü düşünüp korkuyorum” ifadelerini kullandı.

‘AMAÇ DOST ATEŞİNİ ÖNLEMEK’

Rusya ordusuyla ilgili çalışmalar yürüten analist Rob Lee'nin ise farklı bir teorisi var. Lee, üzerinde büyük harfle Z yazan araçların Ukrayna'da farklı askeri görevler üstlenen Rus birliklerine ait olabileceğini kaydetti.

Ukraynalıların da çok benzer tanklara sahip olduğuna dikkat çeken Lee, tankların üzerine büyük bir Z harfi çizmenin olası dost ateşini önleme amacı taşıdığını ifade etti.

Askeri sembollerle ilgili bilgi sahibi uzmanlara göre, Z harfi 2. Dünya Savaşı döneminde de Sovyetler Birliği'ni de kapsayan Müttefik devletler tarafından dost ateşini önlemek amacıyla tanklarda ve askeri araçlarda kullanılıyordu. Hatta 1. Körfez Savaşı döneminde de ABD ve İngiltere birlikleri bu yönteme başvurmuştu.

Dolayısıyla askeri uzmanların tahminleri, Z harfinin Rusya'nın kendi araçlarının ayırt edilmesini sağlama amacı taşıdığı yönünde.

Daha önce Ukrayna sınırına doğru ilerleyen Z harfiyle işaretlenmiş Rus zırhlı araçlarının fotoğrafları basına yansımıştı. Z harfi, uluslararası basında “savaşın bir işareti” olarak yorumlanmıştı.

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