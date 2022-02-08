Ukrayna’da, sivillere Rus işgaline karşı tahta silahlarla eğitim veriliyor

Ukrayna’da Rus birliklerinin sınırda konuşlanmasının ardından çıkabilecek savaşa karşı sivil halka tahtadan yapılan silahlarla askeri eğitimler veriliyor.

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Ukrayna’nın doğusunda yaşananlar ve ülke sınırlarında 110 bin Rus askerinin nedeniyle konuşlanmasının ardından yaşanabilecek Rus işgaline karşı Ukrayna halkına, tahtadan yapılan silahlarla eğitimler verilmeye başlandı. Ukraynalı sivillere verilen ilk yardım, bireysel savunma ve yakınlarını korumaya yönelik eğitimlerde özellikle tahtadan yapılmış silahlar kullanılıyor.

Başkent Kiev’in kırsal kesimlerinde Desnianskiy Bölgesel Savunma Batalyonu, Kiev Savunma Karargahı ve sivil grupların desteğiyle gerçekleştirilen eğitimlere 18 ile 60 yaş arasındaki sivillerin katılabiliyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgesel Savunma’ya katılım tamamen isteğe bağlı ancak yaş kısıtlaması var. Yalnızca 18 – 60 yaş arası yetişkinler katılım sağlayabilir” denildi.

Açıklamanın devamında Ukrayna ordusuna hizmet etmiş bireylerin yanı sıra daha önce orduya katılmamış kişilerin de bu birliklere katılım sağlayabilecekleri aktarıldı.

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