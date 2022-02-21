Ukrayna’da sivillere silah eğitimi devam ediyor

Rusya ile yaşanan gerginliğin sürdüğü Ukrayna'da, olası savaş durumuna karşı hazırlıklar sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında gergin bekleyiş devam ederken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sivillere silah ve mühimmat eğitimi devam ediyor…

Kiev’de halka açık yapılan askeri eğitimde silah ve mühimmat kullanımına ilişkin bilgi verildi. Eğitime çocuk ve yaşlıların da gönüllü olarak yer aldığı katıldığı belirtilirken askere katılmaya elverişli yetişkinler de savaş hazırlıklarına devam etti.



İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan 60’larındaki emekli Dmytro Bellykov, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden sonra da bu tür bir girişimde yer aldığını söyledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine dair iddiaların yayılmasıyla birlikte Bellykov tekrar gönüllü olduğunu dile getirdi.



Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın da çocuklara ve gençlere silah eğitimi verdiği kaydedilirken, ülkede “babuşkalar” olarak da bilinen yaşlı kadınlardan oluşan bir grup da kuruldu. Geçen haftalarda Al Jazeera’ya konuşan babuşkalardan 65 yaşındaki Liudmyla Smahlenko, “2014’te cephede hazırlık yaptı, askeri üsleri hazırladık. Elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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