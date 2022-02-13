Ukrayna’dan ‘acil toplantı’ çağrısı: Bir sonraki adımı atıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya dahil tüm Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyelerini 48 saat içerisinde toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

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Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2 gün önce Rusya'dan Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde ve yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım’daki askeri faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklama talebine yanıt gelmemesi üzerine Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyelerini 48 saat içerisinde toplantıya çağırdı.

Kuleba, “Rusya, Viyana Belgesi ile ilgili talebimize yanıt vermedi. Bir sonraki adımı atıyoruz. Ukrayna, Rus ordu birliklerinin sınırımız boyunca ve yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım’da güçlendirilmesini ve hareketini görüşmek üzere önümüzdeki 48 saat içinde Rusya ve tüm katılımcı devletlerle toplantı çağrısı yapıyor. Eğer Rusya, AGİT bölgesindeki güvenliğin bölünmezliği konusundaki sözlerini ciddiye alıyorsa, gerilimi azaltmak ve tüm katılımcı devletler için güvenliği artırmak amacıyla askeri şeffaflık taahhütlerini yerine getirmeli” ifadelerini kullandı.

Kuleba 2 gün önce yaptığı açıklamada, “Rusya’dan, Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde ve yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım’daki askeri faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmasını istedik. Rusya'nın yanıt vermek için 48 saati var” ifadelerini kullanmış ve Rusya’ya süre tanımıştı.

BAZI ÜLKELER UKRAYNA’DAKİ GÖZLEMCİLERİNİ GERİ ÇEKTİ

AGİT’in Ukrayna Özel İzleme Misyonu (SMM), bazı ülkelerin Ukrayna’daki gözlemcilerini geri çektiğini açıklayarak, “Son zamanlarda bazı katılımcı devletler SMM’deki ilgili yardımcılarının önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı terk etmesi gerektiğine karar verdiler. SMM, Ukrayna genelinde on şehirde konuşlandırılan gözlemcilerle AGİT onaylı görevini uygulamaya devam edecek” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu AGİT gözlemcilerinin geri çekilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, “AGİT Dönem Başkanlığı ve AGİT Genel Sekreteri katılımcı devletlere, bir dizi ülkenin AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonunda çalışan personelini ‘kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle' geri çekme kararı hakkında bilgi verdi. Bu kararların bizde ciddi endişelere yol açmaması mümkün değil” denildi.

Misyonun kasıtlı olarak ABD tarafından körüklenen militarist psikoza sürüklendiğine ve muhtemel bir provokasyon için araç olarak kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, “AGİT yönetimini, misyonu manipüle etme girişimlerini kararlılıkla durdurmaya ve örgütün etrafında oynanan kirli siyasi oyunların içine çekilmesini engellemeye çağırıyoruz. Yapay olarak tırmandırılan gerilim koşullarında misyonun görevine uygun olarak izleme faaliyetlerinin her zamankinden daha fazla talep gördüğü gerçeğine dayanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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