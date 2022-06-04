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Ukrayna’dan işgali eleştiren Rus gazeteciye vatandaşlık

Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini sert sözlerle eleştiren Rus gazeteci Aleksandır Nevzorov, Ukrayna vatandaşı oldu.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna’dan işgali eleştiren Rus gazeteciye vatandaşlık

Ukrayna, Rusya'nın önde gelen gazetecilerinden eski milletvekili Aleksandır Nevzorov'a vatandaşlık verdi.

Nevzorov, Ukrayna işgaline yönelik eleştirileri sonrasında mart ayında eşiyle beraber Rusya'dan kaçmıştı. Rus yönetimi, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir doğum hastanesine yönelik saldırı konusunda yanlış bilgi yaymakla suçladığı Rus gazeteci hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Geraşçenko, Nevzorov ve eşine Ukrayna vatandaşlığı verildiğini duyurdu. Ünlü gazeteci de açıklamayı Telegram hesabında doğrulayarak “Kurbanın yanında oldum. Çaresiz durumdaki Ukrayna halkına aralarında olmama izin verdikleri için minnettarım” ifadelerini kullandı.

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