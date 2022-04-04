Ukrayna’dan Mariupol’deki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama

Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 40 gün geride kalırken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı kuşatma altındaki Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereçuk, haftalardır Rus ordusunun kuşatması altında olan ve saldırıların yoğun olduğu Mariupol kentinde hala 100 Türk vatandaşı bulunduğunu açıkladı. Türk vatandaşlarının kentten tahliye olmayı beklediğini kaydeden Vereçuk, Rus birliklerinin tahliyeleri geciktirdiğini ve otobüslerin kente girişine izin vermediğini söyledi.

Ukraynalı yetkili, Rusya'yı Kızılhaç ve diğer yardım örgütlerinin Mariupol'e girişini de engellemekle suçladı. Vereçuk, Ukrayna'nın elinde şu anda yaklaşık Rus savaş esiri bulunduğunu da ifade etti.

Binlerce kişinin mahsur kaldığı Mariupol'de yoğun bombardıman nedeniyle ağır kayıplar yaşanırken gıda ve ilaç krizi nedeniyle kentte insani kriz giderek büyüyor.

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