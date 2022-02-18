Ukrayna’nın doğusunda tansiyon yüksek, top atışları sürüyor

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, artan havan topu saldırıları nedeniyle nüfusun bir kısmının bölgeden tahliye dileceğini duyurdu. Ukrayna ise Rus yanlılarının ateşkesi ihlal ettiğini savunuyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna hattında gergin bekleyiş sürerken Ukrayna'nın doğusundaki tansiyon da giderek yükseliyor.

Son iki gündür karşılıklı top ateşlerinin devam ettiği bölgede, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, artan havan topu saldırıları nedeniyle nüfusun bir kısmının bölgeden tahliye dileceğini duyurdu. Puşilin, Rusya'nın Donetsk'teki kadın ve çocuklarla yaşlıları kabul edeceğini, bir grubun Rusya'nın güneydoğusuna gönderileceğini söyledi.

RUSYA’DAN AGİT’E SUÇLAMA

Kremlin bölgedeki durumun çok tehlikeli olduğunu belirtirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, havan topu saldırılarının alarm verici derecede arttığını ve Minsk barış süreci kapsamında yasaklanan silahların kullanıldığını belirtti. Lavrov, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaları izlemekle görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı (AGİT) Ukrayna hükümet güçlerinin ateşkes ihlallerini gizlemeye çalışmakla suçladı.

UKRAYNA: BİR ASKER YARALANDI

Ukrayna ordusu ise bölgede sivilleri vurduğu iddiasını reddediyor ve Rusya yanlılarının ateşkesi ihlal ettiğini belirtiyor. Ordudan yapılan açıklamada son 24 saatte Donbas'ta Rusya yanlılarının 60 defa ateşkesi ihlal ettiği ve bir askerin yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna'nın doğusunda hükümet güçleri ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetmişti.

PUTİN, BELARUS LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna'da gerilim tırmanırken Rusya'nın müttefiki Belarus'un Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko da bugün Moskova'ya gitti.

Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşen Lukaşenko'nun yarın Rus ordusunun tatbikatlarını da izleyeceği belirtildi.

Rusya'nın Belarus'taki askeri tatbikatı, bu ülkeye binlerce asker ve ağır silah gönderilmesi nedeniyle tepkilere yol açmıştı.

Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasını reddeden Rusya, sınırdaki birçok askerin geri çekilmeye başladığını savunurken Batı ülkeleri bu açıklamaya inanmadıklarını belirtiyor.

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