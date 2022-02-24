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Ukrayna’nın güneyinde mühimmat deposu patladı

Ukrayna'nın Vinnytsia kentinde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna’nın güneyinde mühimmat deposu patladı

Bütün dünya Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya müdahale kararının sonuçlarını korku ve endişeyle izlerken, ülkenin farklı bölgelerinden ölüm ve şiddet haberleri gelmeye devam ediyor…

Ukrayna medyası, ülkenin güneyindeki Vinnytsia kentindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın ardından bölgenin tahliye edildiği açıklanırken Ukrayna askerleri arasında patlama nedeniyle yaralıların da bulunduğu belirtildi.

Patlamanın Rusya saldırısı sonucu meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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