Vizeleri askıya aldılar: Rusya’ya yaptırımlar sertleşiyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, bu sabah Rus ordularının Ukrayna'ya girişi ile işgale dönüşürken, Avrupa'dan yaptırım tepkileri yükseliyor. En son Belçika, Rusya ile karşılıklı olarak vizeleri durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabaha karşı düğmeye basarak Ukrayna’ya işgal başlatması, dünya liderlerini de harekete geçirdi. Bir süredir, Rusya’ya yönelik yaptırımlar tartışılırken, bu sabah yaşananların ardından, yeni yaptırımlar da devreye sokuldu.

İngiltere, Putin’in Ukrayna’da askeri harekata izin verme kararına Moskova’nın gördüğü en büyük ve en ağır yaptırım paketiyle yanıt vereceğini ve bazılarının Perşembe günü devreye gireceğini açıkladı. İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan da yaptırımların ‘Rusya’ya ekonomik ve finansal açıdan büyük darbe indireceğini’ vurguladı.

‘DAHA BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEMEMEK İÇİN…’

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Perşembe günü yaptığı açıklamada, dünyanın Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline kararlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini vurgularken, Rusya’ya ‘ağır’ bir yaptırım paketi devreye sokacaklarını açıkladı. Baerbock gazetecilere verdiği demeçte, “Bugün farklı bir dünyada uyandık. Rusya’ya karşı kapsamlı bir yaptırım paketi başlatacağız… Şimdi kararlı bir tavır almazsak, daha da büyük bir bedel ödeyeceğiz.” dedi.

Rusya’ya yönelik yaptırım kararları bir bir açıklanırken, en dikkat çeken uygulamalardan biri Belçika’dan geldi. Belçika, tüm Rus vatandaşları ile karşılıklı vizeleri durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

AB’YE PASAPORT TALİMATI

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman da Swift sisteminin kesilmesi dahil, Rusya’ya çok daha ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı. Çek İçişleri Bakanı Vita Rakusan da yaptığı açıklamada, Çek Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ortaklarından sınır kontrolü olmayan Schengen bölgesine yalnızca biyometrik pasaportu olan Rusların girişine izin vermelerini isteyeceğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik mali yaptırımları genişleteceğinin sözünü verirken, yaptırım listesine 25 askeri kişi, dört silah teknolojisi şirketi ve dört banka eklediklerini açıkladı.

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