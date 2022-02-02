“Yahudi soykırım ırkla ilgili değil” diyen ünlü sunucu programdan uzaklaştırıldı

ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından ABC News'teki The View isimli programın sunucularından Whoopi Goldberg, Holokost'un ırkçılıkla ilgili olmadığını söylemiş, "Bu, beyaz insanların beyaz insanlara yaptığı bir şey" demişti. Goldberg, açıklamalarının ardından özür dilese de sunuculuğunu yaptığı programdan uzaklaştırıldı.

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Oyuncu Whoopi Goldberg, Nazilerin 6 milyon Yahudi’ye soykırım yaptığı Holokost'un “ırkla ilgili olmadığını” söylediği açıklamalarının ardından ABC'deki The View programından uzaklaştırıldı.

Oyuncu Whoopi Goldberg, Holokost’un ‘ırkla değil, insanın insana mezalimiyle ilgili olduğu’ belirtmiş, bu açıklamaları başta Yahudi Örgütleri olmak üzere büyük tepki çekmişti. Oyuncu Whoopi Goldberg, sunucularından olduğu talk-show programı View'da, ABD'de bir bölge okul kurulunun Holokost hakkındaki Pulitzer Ödüllü çizgi roman Maus’un sınıflarda okutulmasını yasaklamasını değerlendiriyordu. Goldberg, “Bu, beyaz insanların beyaz insanlara yaptığı. Kendi aralarındaki savaşı” demişti.

Goldberg, söylediklerinin tepki çekmesinin ardından özür dilese de sunuculuğunu yaptığı programdan uzaklaştırıldı. ABC News Başkanı Kim Godwin konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada “Whoopi Goldberg'ü yanlış ve kırıcı sözleri nedeniyle iki hafta uzaklaştırıyorum. Whoopi özür dilemiş olsa da ondan biraz uzaklaşıp sözlerinin etkisi hakkında düşünmesini istedim.” ifadelerini kullandı.

Goldberg, özrünü katıldığı bir televizyon programının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da yayınlamıştı.

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