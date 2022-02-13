Yanardağ söndü geriye lavlarla kaplı köyle kaldı

İspanya'da 85 gündür aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı söndükten sonra ortaya çıkan görüntü endişe yarattı.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası’nda 85 gündür aktif olan Cumbre Vieja, “Ada tarihinde şimdiye kadar en uzun süre aktif kalan yanardağ” olarak istatistiklere geçti. 19 Eylül’de başlayan yanardağ aktivitesi, 85 gün sürmüştü.



1585 yılında 84 günle “en uzun süre aktif kalan volkan” olan Tehuya Yanardağı’nı geride bırakan yanardağ, bu zamana kadar 94 milyon metreküpten fazla lav püskürten volkan, çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıktı, 150 binada kısmi hasara neden oldu. Yanardağın aktif olduğu dönemde ölen ya da yaralanan olmadı.



Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın ada ekonomisine verdiği zarar ise 900 milyon avroyu geçti. Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplamış, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluşmuştu.

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