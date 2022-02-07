Yeni rapor: ABD’lilerin üçte biri şimdiden ortalamanın üzerinde ısınmayla karşı karşıya

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, ABD'nin bazı eyaletlerinde küresel ısınmanın etkilerinin şimdiden hissedilmeye başladığını ortaya koydu. "ABD'lilerin üçte biri şimdiden ortalamanın üzerinde ısınmayla karşı karşıya" başlıklı raporda, sıcaklıkları 2,5 derece kadar artan bölgeler olduğu vurgulandı.

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İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, ABD nüfusunun üçte birinden fazlası ortalamanın üzerinde sıcaklık artışı oranları ile yaşıyor. Buna göre, ABD’de 499’dan fazla ilçede hava sıcaklıkları şimdiden 1,5 derece yüksek ölçülüyor.

ABD, fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazlarının salınması nedeniyle geçtiğimiz yüzyılda bir bütün olarak daha fazla ısındı. Hava sıcaklıklarının artması, ABD’nin özellikle batı, kuzeydoğu ve üst batı bölgelerinde 124,6 milyondan fazla insanı etkiledi. Federal hükümet, 1895 yılından beri yapılan ölçümlerde özellikle son dönemde hızlı bir artış yaşandığını belirtti.

The Guardian’ın raporunda, iklim krizi ABD’yi etkilerken, bu durum her eyalette eşit olarak hissedilmiyor. Özellikle ABD’nin en büyük şehirlerinden California ve Minnesota’nın daha önce soğuk olan kuzey bölgelerine kadar çeşitli yerlerde aşırı ısınmanın etkileri görülürken, diğer yerler, özellikle güneydeki, sıcaklıklarının neredeyse hiç değişmediği belirlendi.

‘ISITMA EŞİT OLARAK DAĞILMIYOR’

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nden (Noaa) ilçe sıcaklık verilerini derleyen Alaska merkezli bir iklim bilimcisi olan Brian Brettschneider, “Isınma eşit olarak dağılmıyor” dedi. “Pek çok yerde dramatik değişiklikler oldu, ancak her zaman ortalamanın altında kalan ve insanların ‘Bana o kadar sıcak gelmedi’ dediği bazı yerler var. Etkiler, bulunduğunuz yere göre değişiyor.” dedi.

Noaa verilerine göre, California’daki Ventura ilçesi, 1895’ten 2021’e kadar olan dönemde toplam ısınmada 2,6C artış yaşayarak, ABD’deki diğer tüm ilçelerden daha fazla ısındı. New York, Los Angeles, Miami, Philadelphia, San Fransisco ve Boston da dahil olmak üzere ABD’nin en büyük şehirlerinde, ortalama sıcaklıklarının, sanayi öncesi zamanlara göre yaklaşık 1 derece arttığı belirlendi.

TERMOMETRELER 54 DERECEYİ GÖSTERDİ

Bu yıl California’da 54 derecenin üzerinde sıcaklıklar görüldüğü bildirildi.

Ventura ilçesindeki Oxnard merkezli Ulusal Hava Servisi’nde meteorolog olan Mark Jackson, ilçedeki sıcaklık artışının “dikkate değer bir rakam, özellikle hızı düşündüğünüzde korkutucu bir rakam” olduğunu söyledi. Jackson, geçen yaz yerel toplumu “gerçekten strese sokan” 37 derecenin üzerindeki sıcaklıklar da dahil olmak üzere, ilçenin sıcak hava dalgalarında büyük bir artış gördüğünü söyledi.

California, 1200 yılın en şiddetli kuraklığının pençesinde ve bilim insanları bunun eyaletteki birçok yerde görülen ısıyı körüklediğini vurguluyor. Rapora göre, Los Angeles 1895’ten beri 2,3 derece ısınırken, Santa Barbara 2,4 derece ısındı.

Daha yüksek sıcaklıklar, eyalette orman yangını riskini de artırdığı vurgulandı.

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