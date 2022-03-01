Yeni uydu görüntülerine göre Rus tankları Kiev’e çok yaklaştı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetini artırarak sürerken Ukrayna’dan gelen yeni uydu görüntüleri Rus ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan dev bir konvoyun Kiev’e ilerleyişini görüntüledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerinin kent merkezine ilerleyişi nedeniyle gergin bekleyiş sürerken, ABD merkezli Maxar Technologies, Rus tanklarının kente çok yaklaştığını gösteren uydu görüntülerini yayınladı.

Pazar günü çekildiği belirtilen görüntülere göre yüzlerce tank, mobil füze bataryası, yakıt tankeri ve kamyondan oluşan konvoy, Kiev'e 65 kilometre uzaklıkta konuşlandırıldı. Kentin kuzeyindeki konvoyun tahmin edildiği gibi 30 kilometreden çok daha uzun olması dikkat çekiyor.

Maxar Technologies, Belarus'un Ukrayna sınırında da ek askerler ve saldırı helikopterleri konuşlandırıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı.

Görüntüleri yorumlayan ABD'li savunma yetkilileri, Kiev'i kuşatan Rus birliklerinin her an kent merkezine girebileceğini ifade etti.

Rusya'nın dün sivillerin Kiev'den tahliye edilmesi için çağrıda bulunması endişeyi artırmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şehirden güvenli bir çıkış için bölgenin hazırlandığı ve sivillerin Vasikov üzerinden şehirden ayrılabileceği duyurulmuştu.

Kiev merkezinin çevresindeki bölgelerde halihazırda füze saldırıları ve çatışmalar artarak devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Kiev'de lojistik deposuna saldırı: 28 ölü

İlginizi Çekebilir Bir anda, binalarda ve yollarda görülmeye başlandı: Kiev'deki gizemli semboller