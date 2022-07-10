Yetkililer: “Shinzo Abe suikastında güvenlik zafiyeti vardı”

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin, Japonya’nın Nara kentinde seçim konuşması yaptığı esnada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmalar çerçevesinde, olayda güvenlik kusurlarının bulunduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin seçim konuşması yapmak üzere bulunduğu Japonya’nın güneyindeki Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmalarda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Nara Polis Şefi Tomoaki Onizuka soruşturmalar dahilinde varılan sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Güvenlik konusunda inkar edilemez problemler vardı” ifadelerini kullandı.

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami’nin polisteki ifadesinde, kullandığı silahı birbirine bantla yapıştırılmış 2 borudan yaptığını ve 6 borudan meydana gelen daha ölümcül bir versiyonunu da ürettiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca “bomba yapmaya çalıştığını” itiraf eden zanlının, Abe’yi önceki seçim konuşmalarında da öldürme niyetiyle takip ettiği ancak eylemi gerçekleştirecek fırsatı bulamadığı belirtildi. Zanlının beyanlarından yola çıkan polis ekipleri, Yamagami’nin “kasıtlı olarak mümkün olan en ölümcül ateşli silahı yapmaya çalıştığı” ihtimali üzerine yoğunlaştı.

İlginizi Çekebilir Shinzo Abe'yi öldüren saldırgana idam cezası iddiası

İlginizi Çekebilir Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'yi öldüren saldırgan konuştu