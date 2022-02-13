Yunan bakandan tansiyonu yükseltecek hamle

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nicholas Hardalias'ın birkaç gündür Gayri Askeri Statüdeki Adalar ile Türkiye kıyılarına yakın adalara yaptığı ziyaretler tepki çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunların çözümüne yönelik iyi komşuluk ilişkileri ve diyalog çağrıları sürerken Yunanistan’dan şaşırtan bir hamle geldi.

Yunanistan tarafından geçen sene askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara (GASA) yönelik 229 ihlal gerçekleştirilirken Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias da birkaç gündür orta ve doğu Ege Denizi’ndeki adalarda bulunan askeri birlikleri ziyaret ediyor.

MİDİLLİ VE İPSARA’YA GİTTİ

Yunan Bakan Yardımcısı’nın Ege Denizi’nde onlarca ada varken ziyaretlerini askeri deniz ve hava araçları ile Türkiye'ye en yakın adalara yapması tepki çekti.

Ege Denizi’nde suların ısınmasına neden olan ziyaretin ilkini perşembe günü GASA niteliğindeki İskiri, Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarına yapan Yunan Bakan Yardımcısı, cuma günü de Midilli ve İpsara adalarına gitti.

Daha sonra Sakız adasını ziyaret eden Hardalias dün de Sisam ve Kelemez ile Bulamaç, Nergisçik, Keçi ve Bodrum’a 6 mil mesafedeki Eşek ve Kalolimnos adalarına gitti.

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