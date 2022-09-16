Yunan medyası Fuat Oktay’ın sözlerini böyle yorumladı: Yeni hezeyan

Bu yılın başına kadar ilişkilerin rayında ilerlediği Ankara-Atina hattında tansiyon her geçen gün yükseliyor... Ankara'dan gelen sert açıklamalara bir yenisi dün Fuat Oktay tarafından eklendi. Oktay'ın sözlerini ise Yunan medyası, "Yeni hezeyan" ifadeleriyle okurlarına duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Ege’nin iki yakasından da sesler hem hükümet seviyelerinde hem de medyada yükselmeye devam ediyor…

Mayıs ayında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ABD’ye giderek burada Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmasıyla tetiklenen gerilim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara’nın sert açıklamalarıyla bir anda yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunan adalarıyla ilgili olarak “Bir gece ansızın gelebiliriz” açıklaması, Yunanistan’dan büyük tepki çekerken dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sözleri Yunan medyası ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamasına yanıt veren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Fransa’da, “Bir gece ansızın gelebileceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz” sözlerine sert yanıt veren Oktay sert sözler kullandı.

“HEZEYAN DEVAM ETTİ”

Oktay, “Miçotakis de gece gelme gündüz gel diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege’de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan’ın gündüzü gece olacak. Türkiye uluslararası anlaşmalara dayanarak gereğini yaparsa Yunan’ın güvendiği adalara kar yağacak” dedi.

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