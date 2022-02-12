Yunanistan Başbakanı’ndan elektrik faturası kararı

Son dönemde Türkiye ve İtalya gibi ülkelerle elektrik faturalarının yüksekliğiyle gündeme gelen Yunanistan'da Başbakan Miçotakis yeni önlemlerini anlattı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, kabaran elektrik faturaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Skai TV’ye konuşan Yunanistan Başbakanı, “Belirli bütçe hedeflerimiz var. Hesaplama yapmadan destek sağlayamayız. Herhangi bir yardımın nasıl yapılacağını belirtmeden gündeme gelen yardımlar konumuz dışında” dedi.

Düşük gelire sahip vatandaşlara yardım edileceğini açıklayan Miçotakis, “Enerji piyasasındaki kriz devam edene kadar yardım sağlamaya çalışacağız” dedi. Miçotakis, Mart ve Nisan ayında da ihtiyaç sahiplerine elektrik faturalarında yardımcı olacaklarını söyledi.

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