Yunanistan, Meriç sınırında göçmenlere “Süpürge” operasyonu başlattı

Yunanistan askerleri ile özel sınır muhafızları birliğinin Batı Trakya’daki Türkiye sınırındaki Meriç Nehri hattında göçmenlere yönelik “Süpürge” operasyonu başlattığı duyuruldu. Operasyona katılan askerler ve sınır muhafızlarının maske kullanması dikkat çekti. Aramaların sadece sınır hattında değil onlarca köyde sürdüğü ve bölgede Olağanüstü Hal durumunun yaşandığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ilinde Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç nehri boyunca yaklaşık 600 asker ve sınır muhafızının “Süpürge” ismi verilen göçmen operasyonu başlattığı açıklandı. Meriç Nehrinden Rodop iline kadar sürecek operasyona, nehirden ve dağlık bölgelerden yasadışı yollardan ülkeye giren göçmenleri yakalamak üzere termal kameralarında kullanıldığı operasyonda zırhlı araçlar ve askerlerin çoğunun maske kullanması dikkat çekti.

ONLARCA KÖY DİDİK DİDİK ARANIYOR

Dedeağaç ilinde yayın yapan www.evrosnews.gr'nin haberine göre, Yunan ordusunun merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolordu'ya bağlı Meriç bölgesindeki askeri birlikler tarafından 5 Ağustos Cuma sabahından itibaren Dedeağaç ilinin Meriç nehri sınır bölgesindeki köylerde dahil olmak üzere operasyona başladığı ve geniş çaplı operasyonun halen Kumçiftliği (Orestiada), Dimetoka (Didimotiho) ve Sofulu (Sufli) köylerinde ve ayrıca Dedeağaç bölgelerinde devam ettiği belirtildi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ TALİMATI İLE OPERASYON BAŞLADI

Operasyonun amacının Yunanistan Genelkurmay Başkanı (GEETHA) General Konstantinos Floros'un emri ve 1. Ordu Komutanı General Angelos Hudeludis'in işbirliği ile bölgede yasadışı göçmenlerin varlığını ve geçişlerini en aza indirmek olduğu belirtildi.

BÖLGEDE OLAĞANÜSTÜ HAL DURUMU YAŞANIYOR

Öte yandan “Spartacus Serbest Piyade Birliği” konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Aslında tüm bölgenin Sıkıyönetim altında olduğu ve ordu tarafından büyük bir polis ve askeri operasyonunun yürütüldüğü bir Olağanüstü Hal'e tabi tutulduğu söylenebilir” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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