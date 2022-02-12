Yunanistan savunma bakan yardımcısı, Türkiye kıyılarını böyle izledi

Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikollaos Hardalias, yaklaşık üç gündür Bodrum ve Didim kıyılarına yakın bölgelerde sürdürdüğü askeri birlikleri ziyaretini bugün tamamladı. Adalardaki askeri birlikleri ziyaret eden Hardalias, Bodrum'a sadece 6 mil uzaklıktaki Kalalimnos ve Eşek Adası’ndaki (Psemiros) askeri birliklerden Türkiye kıyılarını dürbünle izledi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikolaos Hardalias, Güney Ege'de Muğla ve Aydın’ın karşısındaki Lozan Anlaşması'na göre bir çivi dahi çakılmasının mümkün olmadığı ancak Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarafından yerleştirilen adalardaki askeri birlikleri ziyaret etti.

AĞIR MAKİNELİ SİLAHLARIN BULUNDUĞU BİRLİKLERİ ZİYARET ETTİ

Hardalias'ın yaklaşık üç gün süren ziyaretleri sırasında kendisine Sakız (Samos) Bölge Vali Yardımcısı Vassilios Panourakis, Belediye Başkanı Alexandros Lymperis, Korgeneral Nikolaos Flaris ve Tuğgeneral Triantaphyllos Theodosios ile askeri yetkililer eşlik etti. Hardalias adalarda ağır makinalı tüfeklerle donatılmış mevzileri ve askeri birlikleri ziyaret etti, brifing aldı.

MEVZİLERDEN TÜRKİYE KIYILARINI GÖZETLEDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesine sadece 6 mil uzaklıktaki Eşek Adası (Psemiros), Patmos, Kilimli (Kalimnos), Kalalimnos Adaları ile Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki Bulamaç (Farmakonisi) ve Agothonisi Adaları'nda askeri birlikleri ziyaret eden Hardalias burada mevzilere girerek dürbünle Türkiye kıyılarını gözetledi.

TÜRKİYE KIYILARINI ARKASINA ALARAK SİLAHLI ASKERLERLE POZ VERDİ

Hardalias Kardak kayalıklarına iki mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'ndan bindiği sahil güvenlik botu ile Ege'de adalar etrafında gezdi. Hardalias adaların tepesindeki askeri birliklerde bulunan silahlı askerler ile birlikte arkasını Türkiye kıyılarına dönerek fotoğraf çektirdi.

Ardından dürbünle Türkiye ve Bodrum kıyılarına izledi. Kilimli (Kalimnos) Adası'na giden Hardalias bu arada 1996 yılında Kardak Kayalıkları'nda düşen helikopterde bulunan ve ölen üç askerin anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Hardalias üç askerin anıtı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Ulusal egemenliğimiz tartışılamayacağını buradan herkese duyurmak istiyoruz. Bu askerlerin fedakarlıkları ölümsüzdür” diye konuştu.

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