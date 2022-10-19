Yunanistan Savunma Bakanı: ABD’nin Taşöz’deki varlığını herkes dikkate almalı

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Taşöz (Thasos) adasının Osmanlı Devleti’nden kurtuluşunun 110. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Yunan asıllı George Tsunis’in de katıldığı törende konuşan Yunan Bakan Panagiotopulos “Amerikan Hükümeti’nin buradaki varlığı, bence herkesin dikkate alması gereken çok net bir mesaj veriyor.” dedi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, 18 Ekim Salı günü (dün), Ege'nin kuzeyindeki Taşöz (Thasos) adasının Osmanlı Devleti'nden kurtuluşunun 110. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Haberi okuyucularına haber sitesi www.kavalawebnews.gr haber sitesi duyurdu.

“HERKESİN DİKKATE ALMASI GEREKEN BİR MESAJ”

Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, katıldığı tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Panagiotopulos, isim vermeden Türkiye'ye eleştirilerde bulunarak, “Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan Büyükelçisi sayın George Tsounis de varlığıyla bugünkü kutlamaya renk kattı. Bugün burada, Thasos'ta Amerikan Hükümeti'nin temsilcisi olarak Yunan kökenli yüksek bir yetkili de bir mesajın sinyalini veriyor. Cahiller için diyebilirim ki, hatta talep listelerine Thassos'u bile eklediler, buna bile cesaret ettiler. Burada ABD Büyükelçisi ve dolayısıyla müttefiklerimizin resmi temsilcisi olan Amerikan Hükümeti'nin Thasos adasındaki varlığı, bence herkesin dikkate alması gereken çok net bir mesaj veriyor” dedi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ: GELECEK YIL TEKRAR GELMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Nikos Panagiotopulos'u ardından açıklama yapan ABD Büyükelçisi George Tsounis ise “Thasos'da olmak ve bu yıldönümünün tadını çıkarmak benim için büyük bir zevk. Davet edilmeyi büyük bir onur olarak görüyorum. Bu benim için özel bir şey ve gelecek yıl tekrar gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Milli Savunma Bakanı arkadaşım Sayın Panagiotopoulos ile burada olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Yazın Thassos'a tatile geleceğim.” ifadelerini kullandı.

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