Yunanistan’da rahip 3.8 milyon Euro ile ortadan kayboldu

Yunanistan’ın Farsala kentinde 3.8 milyon Euro’yu zimmetine geçiren rahibin ortadan kaybolduğu belirtildi. Rahibe gıyabında düzenlenen mahkemede 15 yıl hapis cezası verildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Farsala kentinde yaşayan 45 yaşındaki rahibin zimmetine para geçirmek nedeniyle hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarıldı.

Elefthreia Gazetesi'nin okuyucularına duyurduğu haberde rahibin 3.8 milyon Euro (61 milyon 940 bin TL) yu zimmetine geçirmek suçundan yargılanırken son duruşmaya gelmediği ve ortadan kaybolduğu belirtildi.

Teselya Piskoposluğu bünyesinde görev yapar rahibin gıyabındaki mahkemede 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Rahibin kendi bünyesindeki din adamlarının maaş bordrolarını değiştirerek zimmetine para geçirdiği ve soruşturma başlatılan olayla ilgili olarak Farsala Vergi Dairesi'nde iki kadın memurunda 12 yıl hapise mahkum edildiği açıklandı.

Zimmete geçirilen 3.8 milyon Euro'nunda bulunamadığı belirtildi.

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