Yunanistan’dan Ege’de bir tahrik girişimi daha

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bugün Muğla’nın Bodrum ilçesine komşu adaları ziyaret etti. Lozan Antlaşmasına göre silahlandırılması ve yerleşimin yasak olması gereken Keçi (Pserimos) Adası’nı ziyaret eden Mitsotakis, adada silahlarla çevrili karaya çizilen dev Yunan bayrağı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu sabah saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'nı ziyarete gitti.

Mitsotakis'e Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, İçişleri Bakan Yardımcısı Stelios Petsas, Güney Ege Bölge Valisi George Hatzimarkos, İstanköy Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ve Yeni Demokrasi Partisi On İki Ada Milletvekilleri Manos Konsopis ve Vassilis Yanpos Polis ve Vassilis Yansis eşlik etti.

ADAYA YENİ HASTANE SÖZÜ VERDİ

Mitsotakis, İstanköy Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda bölgedeki turizm faaliyetleri ile ilgili turizmcilerle fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca İstanköy Adası'na yeni bir hastane kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

ADADA SİLAHLARLA ÇEVRİLİ DEV BAYRAĞI PAYLAŞTI

Mitsotokis’in İstanköy’deki toplantının ardından 3 mil uzaklıktaki Lozan Antlaşması’na göre yerleşimin olmaması ve silahlandırılmaması gereken ancak hem yerleşimin olduğu hem de askeri birliğin bulunduğu ve toplarla uçaksavarların yerleştirildiği Keçi (Psemiros) Adası’na geçti.

Adada yayın yapan www.kostoday.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde iki ay önce Keçi (Pserimos) Adası’na bir askeri doktoru görevlendiren Mitsotakis'in bu kez de ada ziyaretinin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından Keçi Adası'nın Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne bakan tarafına çizilen ve etrafında topların yerleştirildiği yaklaşık 60 metrekarelik dev Yunan bayrağını paylaşması dikkat çekti.

Mitsotakis paylaşımına “Pserimos. Ege’nin mavisinin bayrağımızın mavisiyle buluştuğu yer!” şeklinde yazdığı görüldü.

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