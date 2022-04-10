Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: F-16’lar için kutlama yapmayacağız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'nin Türkiye'ye F-16 verilmesinin ABD çıkarlarına hizmet edeceğini açıklamasını yorumlayarak sert konuştu.

Sozcu.com.tr

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Delfi Ekonomik Forumu’nda açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias açıklamalarda bulundu.

ABDD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye F-16 satılmasının ABD çıkarlarına hizmet edeceğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Dendias, “ABD hükümeti şu an Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği için baskı altında fakat bu Yunanistan’ın Türkiye’ye dikkatli yaklaşımını bitireceği anlamına gelmiyor. Şu ana kadar Türkiye haklı savaş açma nedenlerini uyguluyordu, Yunanistan Türkiye’nin yeniden silah elde etmesini kutlayacak değil” dedi.

Dendias, Türkiye’ye satılması gündemde olan F-16’ların Yunanistan’a karşı kullanılabileceğini dile getirdi.

Fakat açıklamaların devamında Dendias, Türkiye’yi NATO müttefiki olarak görmek istediğini söyledi.

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