‘Yunanistan’ın önceliği F-35 almak değil, Türkiye’ye F-16 satışını engellemek’

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD ziyareti sürerken, ülkedeki muhalefet partileri, Türkiye ile ilgili baskı yapması için Miçotakis'e ses yükseltti. Eski iktidar partisi SYRIZA da önceliklerinin Türkiye'ye F-16 satışını engellemek olduğunu açıkladı.

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Türkiye'nin var olan F-16 savaş uçaklarını modernize etmek ve yeni F-16'lar almak için ilettiği talep Washington'da değerlendirilmeye devam ederken, Yunanistan’dan konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık yakılmasının ardından, Yunanistan’ın ana muhalefet partileri SYRIZA ve PASOK-KINAL, olası satışa karşı çıkarken, hükümetin en önemli dış politika önceliğinin Yunanistan’ın F-35 savaş uçağı satın almasını değil, Türkiye’ye F-16 ve yeni ekipman satışını engellemek olduğunu söyledi.

Daha önce iktidarda olan SYRIZA partisi kaynakları, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Washington ziyareti sırasında konuyu ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin öneminin vurguladı.

“YUNANİSTAN’IN F-35 ALMASINDAN DAHA ÖNEMLİ”

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin haberine göre, muhalefet partisi kaynakları, “Türkiye’nin Ege’deki davranışlarının açıkça kınanması gerek ayrıca F-16’ların Türkiye’ye satışını durdurmak Yunanistan için F-35 satın almaktan daha öncelikli olmalı.” dedi.

SYRIZA Milletvekili Giorgos Katrougalos, Ankara’nın olası F-16 satın almasıyla ilgili olarak, “Miçotakis Biden’ı ikna edemezse, “Kongre ne kadar destekleyici olursa olsun eğer konu çözüme kavuşlamayacaksa, başbakan ve partisinin bu suçu üstlenmesi gereklidir.” dedi.

Muhalefetteki PASOK-KINAL partisi de, Miçotakis’in “Türkiye’nin yeni ekipmanla ödüllendirilmeyeceği” konusunda net bir taahhüt alması gerektiğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Daha önce Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 ile ilgili müzakerelerin devam ettiğini, ABD’nin adımının olumlu olduğunu ve Mayıs ayında Washington’u ziyaret edeceğini belirterek, “F-16 ile ilgili müzakereler devam ediyor ve olumlu bir şekilde seyrediyor. ABD hala Rusya’dan alınan S-400’ler konusunda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar, ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesinin NATO için çok önemli olduğunu kabul ediyorlar. Bizim de rahatsız olduğumuz konular var.” ifadelerinde bulunmuştu.

Öte yandan, Yunan basını, Türkiye’nin ABD Kongresi F-16 satışını onaylamadığı sürece, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmayacağını öne sürmüştü. ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının ardından Ankara, var olan F-16 savaş uçaklarını modernize etmek ve yeni F-16'lar almak için ABD’ye talebini iletmiş, talebin ABD Kongresi'nden onay almasını beklemeye başlamıştı.

Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları, geçen hafta ABD’nin 10 adet F-35 ve 14 adet F-15 savaş uçağının Girit Adası’ndaki Suda Körfezi'nde bulunan üsse göndereceğini açıklamıştı.

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