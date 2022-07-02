Zelenskiy: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri özel grubu kuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kurulduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy son ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kurulduğunu belirterek, “Grubun ana görevi, ülkemiz için gerçekten ve uzun vadeli çalışacak bir güvenlik garantisi formatı geliştirmek, böylece gelecekte herhangi bir saldırı olmamasını sağlamaktır” dedi.

Zelenskiy, “Grubun başında NATO’nun eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen bulunuyor. Ofisimin başkanı Andriy Yermak da onunla çalışacak. Grup, dünyanın çeşitli demokratik ülkelerinden etkili isimleri içeriyor” diye konuştu.

ABD’YE TEŞEKKÜR

NASAMS sistemlerini içeren yeni destek paketi için ABD ve ABD Başkanı Joe Biden’a minnettar olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek bir uçaksavar füze sistemi. Bu tedarik için çok çalıştık. Toplamda 820 milyon dolar değerinde olan bu paket, NASAMS’ın yanı sıra topçu mühimmatı ve radarları da içeriyor” dedi.

Dün Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’nin Kiev’i ziyaret ettiğini ifade eden Zelenski, Ukrayna’ya daha fazla savunma desteği, Rusya’ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi konularında görüştüklerini söyledi. Ayrıca Zelenskiy, Ukraynanın Latin Amerika ile dış politika bağlarını artırdığını, Arjantin ve Şili liderleriyle görüştüğünü belirtti.

Dün Ukrayna Yüksek Şurası’nda Avrupa entegrasyonu konusunda bir bildiri imzaladığını belirten Zelenski, “Aday statüsünden tam üyeliğe geçmeye başladığımızı bu belge ile belirtmiş bulunmaktayız. Bugün Verkhovna Rada’da yaptığı konuşmada Ukrayna’ya açık desteğini ifade eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e minnettarım. Zaman kaybetmeyeceğiz” dedi.

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