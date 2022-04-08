Zelenskiy: Borodyanka’da durum Bucha’dakinden de kötü

Dünyanın gözü katliam iddialarıyla gündeme oturan Bucha’dayken, 25 kilometre uzaklıktaki Borodyanka kasabasındaki korkunç yıkımın boyutları daha da gün yüzüne çıkıyor. Rus bombardımanı sonucu çok sayıda binanın yerle bir olduğu kasabada çok sayıda kişi yıkılan binaların altında kaldı. Ukrayna lideri Zelenskiy, “Borodyanka kasabasındaki durum Bucha’dakinden daha da kötü” dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da Rus ordusunun çekildiği Kiev çevresindeki bölgelerden korkunç görüntüler gelmeye devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Borodyanka kasabasındaki durumun Bucha'dakinden daha da kötü olduğunu söyledi. Zelenskiy, “Enkazda aramalara başladılar. Buradaki manzara Bucha'dakinden kötü” dedi.

Dünyanın gözü katliam iddialarıyla gündeme oturan Bucha'dayken, 25 kilometre uzaklıktaki Borodyanka'da da büyük bir dram yaşanıyor. Rus güçlerinin bombardımanı sonucu çok sayıda binanın yerle bir olduğu kasabada Rus güçlerinin ardında yıkılan evlerin enkazı altında kalan onlarca kişi bıraktığı belirtiliyor.

TANINMAZ HALE GELDİ

Kasabada yüksek katlı 29 binadan 21'inin saldırılarda büyük zarar gördüğü, 8'inin tamamen yıkıldığı bildirildi. Ukraynalı yetkililer, enkazdan 26 kişinin cansız bedenini çıkardıklarını ancak çok sayıda kişinin hala yıkılan binaların altında olduğunu söyledi. Günler süren bombardıman nedeniyle kasabanın artık tanınmaz hale geldiği ifade edildi.

“Rus saldırılarının en yoğun yaşandığı yer” olarak nitelenen ve ölüler kasabasına dönen Borodyanka'da kayıp olan çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, kasabada sadece sivillerin hedef alındığını ve ölü sayısını tam olarak öğrenmenin neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Rus ordusunun bölgede yasaklı silahlar kullandığını savunan Venediktova, “Rus güçlerin savaş suçlarının kanıtları her adımda daha da ortaya çıkıyor” dedi.

Ukrayna Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada da “Borodyanka'daki yıkım İrpin ve Bucha'dakinden de kötü. Yerle bir olmuş durumda. Dünya er ya da geç işgalcilerin işlediği suçları öğrenecek” dendi.

Bucha'da Rus birliklerinin çekilmesinin ardından sokaklarda sivillere ait çok sayıda cansız beden bulunduğu iddiaları, 43 gündür süren savaşı yeni bir boyuta taşımıştı. Yerel yetkililere göre Rus askerleri, Kiev'in kuzeyindeki Bucha'da 300'den fazla kişiyi katletti, bunlardan 50'sinin de işkence gördüğü iddia ediliyor. Bu suçlamaları reddeden ve sivillere zarar verilmediğini savunan Rusya ise görüntüleri “kurmaca” olarak niteliyor.

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