Zelenskiy vatandaşları uyardı: Evlerinizden çıkmayın

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim Putin'in sabah saatlerinde askeri operasyon kararı almasından sonra patlama noktasına geldi... Ukrayna lideri Zelenskiy bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in sabah saatlerinde Ukrayna’ya askeri operasyon düzenleme kararı sonrasında bölgede tansiyon yükseliyor…

Rusya’nın askeri operasyonu sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Ukrayna lideri Zelenskiy’den arka arkaya açıklamalar geldi…

Biden ile görüştüğünü doğrulayan Zelenskiy, vatandaşlarına seslenerek “mümkün olduğu kadar evden çıkmayın” uyarısında bulundu.

Zelenskiy, Rus askerlerinin altyapılara saldırdığını ve sınır muhafızlarını hedef aldığını söylerken füze saldırılarının devam ettiğini dile getirdi. Zelenskiy, birçok Ukrayna şehrinde patlama seslerinin yükseldiğini de dile getirirken ülke genelinde OHAL uygulanacağını da aktardı.

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