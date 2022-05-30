Zelenskiy, Harkiv’i ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin doğusunda bulunan Harkiv bölgesini ziyaret ederek, askerlere devlet ödülleri takdim etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Zelenskiy’in, Harkiv bölgesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, cephe hattını ziyaret eden Zelenskiy’in, ilgili birimlerin sorumluluk alanındaki operasyonel durumu hakkında bilgi aldığı ve askerlere devlet ödülleri ve hediyeler takdim ettiği belirtildi. Zelenskiy, “Hizmetleriniz için her birinize teşekkür ederim. Hepimiz ve devletimiz için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ukrayna’nın bağımsızlığını savunduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın dedi.

Zelenskiy’in cephe hattı ziyareti sonrası Harkiv bölgesi ve Harkiv’deki durumla ilgili bir çalışma toplantısına başkanlık ettiği, Harkiv’de Rus füzeleri tarafından tahrip edilen idari binaları ve bölgenin Saltivka semtinde yıkılan konut binalarını incelediği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir Rusya: Ukrayna'da Lyman kenti ele geçirildi

İlginizi Çekebilir Eurovision ödülü, Ukrayna'ya SİHA almak için satıldı

İlginizi Çekebilir AB, Rus petrolüne ambargo konusunda anlaşamadı