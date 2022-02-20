Zelenskiy ile Macron’dan ‘acil görüşme’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Donbass'taki durumu görüştüğünü belirtti.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken, kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Donbass’taki durumu görüştü.

“MACRON’U BİLGİLENDİRDİM”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Macron ile acil bir görüşme yaptık. Macron’u cephedeki durumun şiddetlenmesi, kayıplarımız, Ukraynalı politikacıların ve uluslararası gazetecilerin bombardımanı hakkında bilgilendirdim” diyen Zelenskiy, gerginliği azaltmanın ve ihtiyaç duyulan siyasi-diplomatik çözüm sağlamaya yönelik olası yolların neler olabileceğini ele aldıklarını belirtti.

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