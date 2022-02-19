NATO’ya ‘dürüst olun’ diyen Zelenskiy’den ‘zirve’ çağrısı! Türkiye de var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "NATO Ukrayna’yı isteyip istemediği konusunda dürüst olmalı. Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya geldi.

NATO’YA ÇAĞRI

Burada düzenlenen konferansta konuşan Zelenskiy, “Ukrayna’ya düşen bomba Avrupa’ya bir tehdittir. Avrupa’nın güvenlik mimarisi neredeyse yok olmak üzere. Biz dostlarımız yanımızda olsa da olmasa da ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. NATO, Ukrayna’nın üyeliği konusunda dürüst olmalı” ifadelerini kullandı.

ZİRVE TEKLİFİ

Öte yandan Zelenskiy, BM’ye güvenlik çağrısında bulundu. Ukrayna lideri, “Önümüzdeki günlerde Avrupa’daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye’nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir Rusya'dan saldırı bekleyen Ukrayna'ya büyük şok! Ateş açıldı ama...