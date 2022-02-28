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Zelenskiy: Rusya’ya karşı savaşacak mahkumlar serbest bırakılacak

Rusya’nın Ukrayna saldırısının 5. gününde şiddet giderek yükselirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkede askeri deneyime sahip mahkumların serbest bırakılacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:40 - 28 Şubat 2022 Güncellenme:
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Zelenskiy: Rusya’ya karşı savaşacak mahkumlar serbest bırakılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, askeri deneyimi olan mahkumların Rusya'ya karşı savaşmaya hazır olmaları halinde serbest bırakılacağını ve silahlandırılacağını duyurdu.

Sosyal medyada paylaştığı video mesajında Rus askerlere de seslenen Ukrayna lideri, “Hayatınızı kurtarmak için buradan gidin” dedi.

Ülkede şu ana kadar çatışmalarda yaklaşık 4500 Rus askerinin öldüğünü söyleyen Zelenskiy, Rus işgalinin ilk 4 gününde 16 çocuğun hayatını kaybettiğini, 45 çocuğun da yaralandığını ifade etti.

Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne de hızlandırılmış özel prosedürle Ukrayna'yı hemen üyeliğe kabul etme çağrısı yaparak Zelenskiy, “Amacımız tüm Avrupalılarla birlikte olmak, en önemlisi ise eşit olmaktır. Bunun adil olduğuna eminim. Bunu hak ettiğimize eminim” dedi.

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