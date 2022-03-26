Zelenskiy’den “Enerji üretimini artırın” çağrısı

Doha Forumu'nda konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, enerji üretimi artarsa Rusya’nın petrol ve doğalgaz kaynaklarını düğer ülkelere şantaj yapmak için kullanamayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son konuşmasında Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için enerji üreten ülkelere üretimi artırma çağrısı yaptı.

Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na video konferans üzerinden seslenen Zelenskiy, enerji üretimi artarsa Rusya'nın petrol ve doğalgaz kaynaklarını diğer ülkelere şantaj yapmak için kullanamayacağını söyledi.

Katar gibi enerji zengini ülkelerin Avrupa'nın istikrarına katkı koyabileceğini kaydeden Ukrayna lideri, ayrıca hiçbir ülkesinin Rusya işgali nedeniyle gıda arzında yaşanabilecek şoklardan muaf olmadığını da ifade etti.

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