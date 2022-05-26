Zelenskiy’den ‘Ukrayna toprak vermeli’ imasında bulunan Kissinger’a tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli" imasında bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in sözlerini, 1930'larda Nazi Almanya'sını yatıştırma politikasına benzetti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Davos Zirvesi’nde “Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeyi kabul etmesi gerektiğini” ima eden eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki gösterdi.

“Dünyanın Ukraynalıların cesaretine hazır olmadığı ortaya çıktı” diyen Zelenskiy, “24 Şubat'ta her şeyin nasıl başladığını hatırlayın, dünyadaki birçok kişi Ukrayna'nın büyük çaplı bir savaşa dayanabileceğine bile inanmadı. Neden böyleydi? Çünkü devletimizin potansiyelini değerlendirirken şüphe duyan tüm bu insanlar yanıldıkları için değil, birçoğu Ukrayna'yı hesaba katmak istemedikleri için böyle oldu. Ukrayna'yı hesaba katmak gibi bir alışkanlıkları yoktu” ifadelerini kullandı.

Kissinger’in görüşlerini 1938’de Nazi Almanyasının yatıştırılmasına benzeten Zelenskiy, 1938’de İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya tarafından imzalanan, Nazi Almanya’sının Çekoslovakya’nın batısındaki toprakları ilhak etmesinin yolunu açan Münih Anlaşması’na atıfta bulunarak, “Kissinger’ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor ve Davos’ta değil, o zamanın Münih’inde bir dinleyici kitlesiyle konuştuğunu sanıyordu. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya’sından kaçarken 15 yaşındaydı ve her şeyi mükemmel bir şekilde anladı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı” dedi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Ukrayna’nın topraklarının bir kısmını Rusya’ya bırakması gerektiğini ima ederek Ukrayna’nın Rusya’nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söylemişti.

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