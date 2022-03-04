Ukrayna’dan kaçtı iddialarına Zelensky’den videolu yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Polonya'ya kaçtığı iddialarına yaptığı videolu paylaşımla yanıt verdi. Zelensky, "İş yerinde, Kiev'de çalışıyorum. Kimse bir yere kaçmadı" dedi.

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Yaptığı videolu açıklamalarla Ukrayna’da olduğu gösteren Devlet Başkanı Zelensky’nin Polonya’ya geçtiği iddia edilmişti.

İddialar, hem Zelensky hem de Ukrayna Yüksek Şurası tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı.

“KİEV’DE ÇALIŞIYORUM”

Zelensky, videolu paylaşım yaparak “İş yerinde, Kiev’de çalışıyorum. Kimse bir yere kaçmadı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Yüksek Şurası tarafından Twitter’da yapılan paylaşımda da “İşgalciler, Başkan Volodymyr Zelensky’nin Ukrayna’dan ayrıldığına dair başka bir sahte yayınladı. Bu doğru değil. Cumhurbaşkanı, Kiev’de. O, halkının yanında! Bu bilgiyi Kherson bölgesinden tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza mümkün olan her şekilde dağıtın” ifadeleri kullanıldı.

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