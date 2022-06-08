12. sınıflar devamsızlıktan kalmayacak! Sınıfta kalma kalktı mı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2022 YKS sınavına bu yıl 3 milyon 243 bin başvuru yapıldığı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise katıldığı programda YKS sınavına hazırlanan öğrenciler için önemli bir duyuru yaptı. Özer, 12. sınıflar devamsızlıktan sınıfta kalmayacak açıklamasında bulundu.

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Milyonlarca öğrenci YKS için hazırlanırken, bir yandan da okullarında derslerine çalışıyor. Sınava sayılı gün kalırken, daha fazla konsantre olmak isteyen birçok öğrenci okul yerine ev ya da kurslarda çalışmayı tercih edebiliyor. Devamsızlık haklarını kullanan öğrenciler endişe içerisinde çalışırken onları rahatlatacak açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi.

12. SINIFLAR DEVAMSIZLIKTAN KALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise katıldığı programda YKS sınavına hazırlanan öğrenciler için önemli bir açıklamada bulundu. Özer, 12nci sınıf öğrencilerini devamsızlıktan sınıfta bırakmayacağız. Öğrenciler devamsızlığı kafalarından çıkarsınlar ifadelerini kullandı.

DEVAMSIZLIK AÇIKLAMASI YKS KAYGISINI AZALTACAK

Sınav kaygısının başarıda önemli bir rol oynadığını belirten Eğitim Koordinasyon Sorumlusu Celalettin Macun, alınan kararın öğrencilerin sınavlarda veya sınavla ilgili konularda kaygı duygusunu azaltabileceğini söyledi.

KENDİ KAYGILARINA ODAKLANIYORLAR

Öğrencilerin aşırı kaygı yaşadığında tamamen kendi kaygılarına odaklanabildiğini söyleyen İbili, Böylelikle konsantrasyonda güçlük yaşanıyor. Deneme sınavlarından bile korkar hale geliniyor. Kaygı, bedensel olarak da öğrenciyi etkiliyor. Kalp atışları ve nefes alıp vermesi artıyor. Sınava hazırlanamaz hale geliyor ve bu da başarısızlık riskini artırıyor dedi.

AİLELER DE AYNI KORKUDA

Sınav kaygısında ailenin ve çevrenin önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Eğitim Koordinasyon Sorumlusu Celalettin Macun, Öğrenciler sınavda başarısız olmaları durumunda, hayatları boyunca başarısız olacakları algısına kapılıyor. Aileler ve öğretmenler de sınava aynı korkuyla yaklaşıyor. Bu yüzden çevre de sınav kaygısında önemli bir yer tutuyor şeklinde konuştu.

NEFES VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ

Macun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Başarılı öğrenciler daha çok kaygıyı yaşıyor. Hissedilen bu gerçek dışı kaygı önlenebilir. Kaygılarını tanımalı ve kaygılarını tetikleyen durumlarda nasıl baş edebileceklerini bilmeleri gerekiyor. Nefes ve gevşeme egzersizler kaygıyı yönetmede önemli bir rol oynuyor.