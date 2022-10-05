22 bin öğrenci bakan emriyle sınıf geçti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in emriyle, 11. sınıfta okula hiç gelmeyen veya uyuşturucu, bıçakla yaralama dahil disiplin suçundan sınıfta kalan 22 bin öğrenci, hiçbir şart aranmadan 12. sınıfa geçirildi.

Sultan UÇAR

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Resmi, özel ve mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında 11. sınıfta kayıtlı olup, sınıfta kalan 22 bin öğrenciyle ilgili skandal bir karara imza atıldı. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener teklif etti. Bakan Özer, onayladı. 81 ile resmi yazıyla talimat verildi. Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinde, 11. sınıfta olup sınıf tekrarına kalan 22 bin öğrenci başarı, başarısızlık veya disiplin suçu dahil hangi sebeple olursa olsun, bir defaya mahsus, bakan emriyle 12. sınıfa geçirildi.

“Bakan geçirdi sana ne?”

Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Y.S: “22 bin öğrencinin çoğu devamsızlık ve uyuşturucu, sigara, kavga gibi disiplin cezasından sınıfta kalanlar. Disiplin suçu almış veya okula 1 yıl hiç gelmediği için devamsızlıktan kalanlar, bakan onayıyla 12. sınıfa geçti. Aynı disiplinsizliği yine yapıyorlar. Uyarıyorum, ‘Bakan sınıf geçirdi. Sana ne?' diye, tehdit ediyorlar. Bakanın yazısı elimizi kolumuzu bağladı. Başarılı öğrencilere haksızlık.”

“Bıçak çekiyorlar!..”

Teknik Meslek Lisesi Müdürü C.K: “Cumhuriyet tarihinde, öğrenciler ilk kez böyle şartsız sınıf geçirildi. Ne suç işlerlerse işlesinler, 12. sınıfa geçtiler. Açık lise ve mesleki eğitime gönderilmeli veya 11. sınıfı tekrar ettirilmeliydiler. Okulumda, böyle 20 öğrenci var. Sigara içen mi ararsınız, bıçak getiren mi? Düzen, nizam kalmadı. ‘Bıçak yasak' diyorum. ‘Bakandan torpilliyim. Karışma müdür' diye, bıçak çekiyor. Okullarda suç artacak.”

NOT DEFTERİ

■ Örgün öğretimde kayıtlı 9 milyon 928 bin erkek, 9 milyon 227 bin kız öğrenci var.

■ Özel okullarda 864 bin 762 erkek, 713 bin 471 kız toplam 1 milyon 578 bin öğrenci okuyor.

■ Lisedeki 6 milyon 543 bin öğrenciden, 4 milyon 92 bini genel lisede öğrenim alıyor.

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