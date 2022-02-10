AÖL sınav tarihleri belli oldu! AÖL sınavı ne zaman, online mı olacak?
AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve uygulama şekli belli oldu. AÖL 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.
Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı tarihleri belirlendi.
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem sınavları mart ayında gerçekleştirilecek. AÖL 1. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30’dan 10 Mart saat 23:59’a kadar online olarak yapılacak.
AÖL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?
Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre online olarak yapılacak.