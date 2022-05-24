ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF sınavı ne zaman?
ATA AÖF giriş yerleri erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi'ne bağlı ATA AÖF yarı yıl sonu sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ATA AÖF Giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sayfasından sorgulanabiliyor.
Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler hafta sonu yapılacak olan ATA AÖF için sınav yerini araştırıyor. ATA AÖF sınav giriş yerleri https://obs.atauni.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aynı zamanda aynı adresten ATA AÖF sınav giriş belgeleri de çıkarılabilir. İşte detaylar…
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.
ATA AÖF SINAV NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavı 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak.