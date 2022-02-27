Atatürk’ü sormak mahkeme kararıyla suç olmaktan çıktı

Atatürk ve Türk Bayrağı fotoğrafı resmi bayramda okullara asılmayınca, “Milli mücadele; Cumhuriyet, Bayrak ve Atatürk düşmanlarıyla yürütülemez” diye eleştirdiği için hapis cezası ve idari ceza verilmek istenen Atatürkçü Öğretmen Barış Özer iki ayrı davayı da kazandı.

Sultan UÇAR

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle 23 Nisan'da tüm okullara, ‘Türk Bayrağı ve Atatürk Fotoğrafı' asılmasını istedi. MEB de talebi 81 il milli eğitim müdürlüğüne bildirdi. Şentop' un memleketi Tekirdağ'da bazı okullar bu talimata uymadı. Eğitim-İş Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer tüm okulları tek tek gezerek, Atatürk ve Türk Bayrağı asmayan 8 okulu tespit etti. Sosyal medyadan okulların adını paylaşıp, “Milli mücadele; Cumhuriyet, Bayrak ve Atatürk düşmanlarıyla yürütülemez” diyerek, suç işlendiğini yazdı.

MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Okul müdürleri de Özer'i savcılığa şikayet etti. Savcılık, Özer hakkında 3 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma açtı. Özer, suçsuz bulunup beraat etti. MEB'in açtığı idari soruşturmada Bakanlık Müfettişleri ‘kınama' cezası istedi. Sonradan ‘uyarı' cezası verilip, siciline işlendi. Bu kez de Özer, cezanın kaldırılması için Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. 1,5 yıl süren bu davalar sonunda mahkeme bu cezayı da kaldırıp, yapılanın sendikal faaliyet olduğuna hükmetti.

Atatürk'ün fotoğrafını istemeseler de asacaklar

Eğitim-İş Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer, “Atatürk'ün ve Türk Bayrağı'nın neden asılmadığını sormanın suç olmadığı ve bayramlarda okullara asılmak zorunda olduğu artık çifte mahkeme kararıyla tescillendi. Hapis cezası davasından sonra idari soruşturmada verilen cezayla ilgili açtığım davayı da kazandım. Atatürk'ün fotoğrafını isteseler de istemeseler de asmak zorundalar” dedi.