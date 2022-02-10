AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı! AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen AUZEF bütünleme sınavı 12 Şubat - 13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. AUZEF telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak alınabiliyor.

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için duyuru yayınlandı. AUZEF bünyesinde 22 Ocak ve 23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi beklenen bütünleme sınavı olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Yeni sınav tarihi 12 – 13 Şubat 2022 belirlendi.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellendi. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

12 Şubat – 13 Şubat tarihlerinde yapılacak bütünleme sınava ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak alabilirsiniz.