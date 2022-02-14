AUZEF kayıt yenileme tarihi ne zaman, kayıt yenileme nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF'te kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrenciler AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14 – 18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

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Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etmeye olanak sağlayan AUZEF'te kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri Cuma günü sonuna kadar devam edecek.

AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AUZEF KAYIT İŞLEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14– 18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılıyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız yeterlidir.

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra;

2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde,

2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde

Fakülte tarafından yapılacaktır.

Ders Ekle-Sil talepleri, 28 Şubat-04 Mart 2022 tarihleri arasında Çözüm Merkezinden ( https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ ) alınacaktır. Başvuru tarihleri dışında Ekle-Sil talebi alınmayacaktır. (Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.)