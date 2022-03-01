Bakan Özer: Öğretmenlerimizin hemen hemen tamamı 2 doz aşı oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, öğretmenlerin hemen hemen tamamının en az 2 doz aşı olduğunu söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de eğitim kalitesinin artırılması için düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi. Özer, “Yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam ediyoruz” diyerek, şunları söyledi:

YÜZDE 53’Ü ÜÇ DOZ AŞI OLDU

– Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulumuzun önerilerine harfiyen uyarak, okullarımızı, çocuklarımızı koruyarak, yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Sıklıkla ifade ettiğim gibi bu süreçte en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranları. En az 1 doz aşı olmuş öğretmen oranımız bugün itibari ile yüzde 94. En az 2 doz aşı olmuş öğretmen sayımız yüzde 90, en az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 53.

– Aşı olmayıp bağışıklık kazanan öğretmen oranımızı da dikkate aldığımız zaman, aslında eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmakta. İnşallah kararlı bir şekilde bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz. Bu süreçte de ki fedakarlıklarından dolayı öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten onlar sadece maskeler ile ders anlatmadılar aşı oranlarını yüksek tutarak tüm topluma örneklik teşkil ettiler. Öğretmenlerimiz ile gurur duyuyoruz. Kendilerine müteşekkiriz.