Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin adli kontrol şartları kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto eden 8 öğrenci hakkında açılan davanın ilk duruşmasında adli kontrol kararları kaldırıldı. Bir sonraki duruşma 25 Mayıs’ta.

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Fırat FISTIK/İSTANBUL

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası’ndaki koruma tedbirlerinden yararlanarak öğrencilere karşı tedbir kararı aldıran Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto eden öğrenciler hakim karşısına çıktı.

8 ÖĞRENCİ YARGILANIYOR

‘Katledilen kadınlar isyanımızdır, 6284 senin mi sandın?' pankartıyla eylem yapan öğrencilerden 8'i 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten, 8 sanık içindeki 4'ü aynı zamanda kamu malına zarar vermekten dolayı yargılanıyor.

Öğrencilerin suçlanmasının sebebi ise eylem sırasında içinde boya olan pet şişeleri yere fırlatmaları.

Açılan davanın ilk duruşmasında konuşan öğrencilerden Teslime Yongacı, “İddianamede belirtildiği gibi rektörlük binasına karşı pet şişeleri atmadık, rektörlük binasında görevli bulunan Reyhan Keten'e herhangi bir müdahalemiz olmadı” derken Simge İngün “Pet şişelerle rektörlük binasına herhangi bir zarar verilmedi, gösteri yaptığımız yerde şişeler yere atıldı” dedi.

“YAPTIĞIMIZ EYLEM ANAYASAL HAKKIMIZDIR”

Ayça Zeynep Demirkol da gösteri esnasında ellerinde bulunan pet şişeleri yere doğru fırlattıklarını belirtirken “Tutanaklarda belirtildiği gibi rektörlük binasına ve kapısına bizim herhangi bir müdahalemiz olmadı, güvenlik görevlilerinden gösteriyi sonlandırmamıza karşı herhangi bir ihtar da olmadı” dedi.

Ayşe Beliz İnce ise ifadesinde şunları söyledi:

*Benim ve arkadaşlarımın üzerine atılı suçun unsurları oluşmamıştır ve hakkımızda derhal beraat kararı verilmelidir.

*Olay günü yaptığımız eylem anayasal hakkımızdır. Ayrıca gösteri esnasında da kolluk görevlilerinin gösteriyi sonlandırmamıza ve gösteri yasağı olduğuna dair herhangi bir ihtarı olmamıştır.”

*Duruşma 25 Mayıs 2022, saat 09.50'ye ertelenirken, tutanaklarda adı geçen güvenlik görevlisi Reyhan Keten'in tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.