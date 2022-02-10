Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru tarihi belli mi?

Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı için tarih belli oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacak. Sınavın başvuru tarihi henüz açıklanmadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için tarih açıklandı. MEB tarafından düzenlenecek ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencileri katılacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 4 Eylül’de yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.