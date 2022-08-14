CHP’den Milli Eğitim Bakanı’na kariyer sınavı soruları

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Bakan Özer’in öğretmenlik kariyer sınavları ile ilgili ifadelerini TBMM gündemine taşıdı.

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CHP, Bakan Özer'in öğretmenlik kariyer sınavları ile ilgili ifadelerini TBMM gündemine taşıdı.

Önerge gerekçesinde şu ifadelere yer verildi;

*Öğretmenlik mesleğini bölen, basamaklandıran kariyer basamakları ile ilgili bir gazeteci ile yaptığınız görüşmedeki karşılıklı konuşmalarınız özetle “…Sizinle daha önce yaptığımız bir sohbette siz bir örnek vermiş ve eğitimde başarılı ülkelerde öğretmenler arasında lisansüstü eğitim ve doktora derecelerine sahip öğretmenlerin oranının çok yüksek olduğunu belirtmiştiniz.

*Sizin bu önermenizden yola çıkarak böyle bir sınav yerine öğretmenlerin lisansüstü eğitim ve doktoraya yönlendirilmesi çok daha doğru olmaz mıydı, uzman öğretmen ve başöğretmen olmayı bu eğitimlere bağlamanız tüm bu tartışmaları bitirmez miydi? Üstelik doktora yapmanın bir yaşı da yok” dedim.

*Bakan Özer ise biz de tam bunu düşündük. Ama ne yazık ki, öğretmen sendikaları ayağa kalktı. Kabul etmeyiz dediler” şeklindedir. Bu ifadeleriniz açıklamaya muhtaç durumdadır.

6 SORU YÖNELTİLDİ

Karabıyık'ın Bakan Özer'e yönelttiği sorular şöyle:

1. Öğretmenlik kariyer basamakları ile ilgili sınav yapılmasını hangi sendikalar talep etmiştir?

2. Öğretmenlik mesleği ile ilgili çok kritik bir süreç olan uzman ve başöğretmenlik sınavına, Milli Eğitim Bakanlığı yerine sendikalar mı karar vermektedir?

3. Milli Eğitim Bakanlığının uzman ve başöğretmenlik sürecindeki kararını değiştirebilen bu sendikalar başka hangi kararlarınızı değiştirmiştir?

4. Milli Eğitim Bakanlığını, Milli Eğitim Bakanı mı, yoksa uzman ve başöğretmenlik sınavının yapılmasını talep eden sendikalar mı yönetmektedir?

5. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde atadığınız genel müdür, daire başkanı, il milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürülerinden kaçına sınav yapılmıştır?

6. İstisnai kadrodan özel kalem müdürlüğü kadrosuna alıp sonradan şube müdürü olarak atadığınız şoförünüz hangi sınavlara girmiştir?