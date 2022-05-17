CHP’den Öğretmenlik Meslek Kanunu tepkisi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmenlerin sorunlarına dair açıklamalarda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili uygulamaların Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz sonucunu beklemeden başlatma hazırlığı içine girdiğini vurgulayan Kaya,”Çocuklarımız protokol imzalanan vakıf ve derneklerin eline mi teslim edilecek? Acilen 100 bin atama yapılması şart” dedi.

Kaya’nın açıklamalarının tamamı ise şöyle:

*Öğretmenlik mesleğini kariyer basamaklarına ayıran 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat 202'de Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

*12 Mayıs 2022 tarihinde Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayınlanmıştı.

*Sonrasında da öğretmenlik kariyer basamakları ile ilgili sınavın şekli ve tarihi ile ilgili usul ve esaslar MEB tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

Öğretmenlerin talebini karşılamayan, ihtiyaçlarına yanıt vermeyen, eğitim sendikalarının da karşı çıktığı Öğretmenlik Meslek Kanunu partimiz tarafından Nisan 2022'de Anayasa Mahkemesine taşınmıştır.

*Anayasa Mahkemesi 25 Nisan 2022 tarihinde davanın esastan incelenmesine karar vermiştir.

TAKVİM UYGULANAMAZ

Anayasa Mahkemesinin karar açıklanmadan, 1 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan takvim uygulanamaz.

Çünkü Anayasa mahkemesi kanunu iptal ederse geriye dönük uygulanamayacağı İçin büyük sorunlar yaşanacaktır. Yedi yüz bine yaklaşan atanmayan öğretmen sorunu ortada dururken, en az 100 bin öğretmen ataması yapılması gerekirken, 2020-2021 KPSS sınav sonuçlarına göre öğretmen atamaları henüz tamamlanmamışken, bu uygulama İle öğretmelerin hiçbir sorunu çözülmeyecek, aksine sorunlar daha da derinleşecektir.

*Yayınlanan yönetmelik ve sınav takvimini içeren usul ve esaslarda; sınavın nasıl yapılacağı, 180-240 saatlik kursların hangi esaslara göre düzenleneceği, kursların kimler tarafından verileceği, öğretmenlerden ücret alınıp alınmayacağı, kursa giden öğretmenlere ek ders ücreti verilip verilmeyeceği belirtilmemiştir.

Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ayrıştırılması, öğretmenler odasındaki çalışma barışını bozacak, velileri çocuklarını uzman ve başöğretmene verme yarışına sokacaktır.

OKULLAR AÇILIYOR AÇIKLAMASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yönetmelikle, köylerde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi halinde ilkokul açılabileceği, okulöncesi eğitim için ise en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılabileceği belirtilmektedir.

Bu durumda:

*Ödenek yetersizliğinden inşaatı durdurulan okullar tamamlanmış mıdır?

*Kapalı olan köy okulları onarılmış mıdır?

*MEB'e bağlı okulun bulunmadığı yerlerinde, açılması planlanan ana sınıfları hangi kuruma bağlı olacaktır? Bu kurumların açılması ile ilgili her hangi bir vakıf ya da dernek ile protokol yapılmış mıdır?

*Yaklaşık 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı açılacağı Milli Eğitim Bakanı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Ancak bu sınıflar için ihtiyaç duyulan en az 40 bin okul öncesi öğretmen ataması hala yapılmamıştır.

*Öğretmen ataması yapılmadığına göre, bu sınıflarda eğitim öğretim kimler tarafından verilecek?

2002’DEN BU YANA 20 BİN 243 KÖY OKULU KAPATILDI

2002 yılından bugüne kadar 20 bin 243 köy okulu kapatılmıştır.

Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy ilkokullarının yeniden açılması kararı yerinde bir karardır. Bu köylerde okulların açılabilmesi için zaman kaybetmeden her köye en az bir öğretmen, yani 20 bin 243 öğretmen ataması yapılmalıdır.

Okullar, gerekli bakım, onarım ve diğer şartlar sağlanarak ivedilikle açılmalıdır.