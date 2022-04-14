EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı! EKPSS ne zaman, saat kaçta?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022 EKPSS) giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. EKPSS 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Adaylar, EKPSS giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabiliyor.
Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü EKPSS için giriş belgesi yayımlandı. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.
EKPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.
24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.