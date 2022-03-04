Gaziantep Üniversitesi’nin ‘adrese teslim’ ihalesine yargıdan iptal

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından yapılan 22 milyon 300 bin TL bedelli Radyoterapi Hizmet Alım İhalesi, ihale şartnamesi ‘Bir firma ve markayı işaret ettiği’ gerekçesiyle idare mahkemesi tarafından iptal edildi.

Ahmet KAYA

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Daha önce de adı adrese teslim kadro ilanlarıyla gündeme gelen Gaziantep Üniversitesi, 13 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 36 Ay Süreli Radyasyon Onkoloji Bilim Dalına Radyo Terapi Hizmeti alımı için ihale yaptı.

EKAP üzerinden 14 firma, ihaleye katılmak için doküman indirdi. Ancak, şartnamede bir marka ve ürün özelliklerine işaret edildiği ihaleye sadece MEDKO Makine İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. girdi ve ihaleyi 18. Milyon 900 bin TL'ye kazandı.

KDV eklendiğinde 22 milyon 300 bin TL'ye ulaşan ihalenin iptali için V.O.S.S Varinak Onkoloji Sistemleri A.Ş. KİK'e başvuruda bulundu.

Ancak, KİK Gaziantep Üniversitesi'nin alınmak istenen hizmetin, sadece ihaleyi kazanan firmanın sisteminin üniversitenin sistemiyle uyumlu olduğu yolundaki savunması üzerine ihalenin iptali istemini reddetti.

YARGIYA TAŞINDI

Bunun üzerine, ihalenin iptalini isteyen şirket, itirazını yargıya taşıyarak Ankara 17. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Dava dilekçesinde, Gaziantep Üniversitesi'nin ihaleyi kazanan firmanın marka ve alınacak hizmet türünün özelliklerini taşıyan bir şartname hazırladığı, bir önceki ihalede yüzde 40'a yakın kırım yapılmasına karşın, son ihalede yüzde 10 kırım ile ihalenin verildiği, böylelikle üniversitenin zarara uğratıldığının da aralarında bulunduğu çeşitli sebepleri dile getirdi.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, ihale teknik şartnamesi ile sözleşme tasarısının birbiriyle çeliştiği, ihale şartnamesinde yer alan maddelerin Accuray Marka Radixact tedavi teslim sistemini işaret ettiği, bu nedenle de 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek ihaleyi iptal edilmesi gerektiğine hükmetti.

Kamu İhale Kurumu da, mahkeme kararına istinaden de 20 Ocak 2022'de ihaleyi iptal etti.

İŞLERİ GÜÇLERİ, ARESE TESLİM İŞ YAPMAK

Gaziantep Üniversitesi'ndeki bu ihale skandalının ilk olmadığını belirten Şahinbey Belediyesi CHP Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “Üniversite daha önce de yemek ihalesinde bir kez ihale zarfının sehven açıldığı ve bir kez de teklif zarfının ıslandığı gerekçesiyle iki kez ihale iptal etmişti” dedi.

Kalkan, dev bir ihalenin adrese teslim şartnameyle istenen kişiye verilmek istenmesinin yargıdan dönmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

*Düşünün ki bir ihaleye 14 firma başvuru için belge alıyor ama sadece birisinin şartı uyuyor. O da önceki ihaledeki kırımın dörtte biri kırımla ihaleyi kazanıyor.

*Adını bugüne kadar kuzene, eş arkadaşına, arkadaş kızına yapılan adrese teslim kadro ilanlarıyla duyuran Gaziantep Üniversitesi maalesef son alarak da adrese teslim ihaleyle gündeme geldi. Bu bir skandaldır.

*Gaziantep Üniversitesi gibi köklü bir üniversite maalesef son zamanlarda adını kamuoyuna skandallarla duyurdu.

*Eğer, ihale iptal edilmeseydi üniversite milyonlarca lira zarara uğrayacaktı. Kamuoyu, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın başta olmak üzere ihale usulsüzlüğünde sorumluluğu olan herkes hakkında gereğini yapmasını bekliyor.